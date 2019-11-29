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Shane Larkin tarih yazdı, Anadolu Efes farklı kazandı!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 11. haftasında Bayern Münih'i konul etti. Shane Larkin 49 sayıyla şov yaptığı maçta EuroLeague tarihine geçti.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 11. haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırladı. Anadolu Efes karşılaşmayı 104-75 kazanırken, Shane Larkin 49 sayıyla EuroLeague sayı rekorunu kırdı.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 11'nci haftasında kendi sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 mağlup etti. Karşılaşmada Anadolu Efes adına Shane Larkin, ürettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en yüksek skor üreten oyuncu unvanını ele geçirdi. Shane Larkin, 49 sayının yanı sıra istatistik hanesine 2 ribaund 5 asist de ekledi ve 53 verimlilik puanı yakaladı. Larkin maçta denediği 12 üçlükte 10 isabet bulurken, 7 kez denediği iki sayılık atışlarda ise 5 isabet yakaladı.

Larkin'den önce bir maçta en çok skor üreten oyuncu unvanını eski Anadolu Efes oyuncusu Kaspars Kambala ile birlikte Carlton Myers ve Alphonso Ford paylaşıyordu.

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