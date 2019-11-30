Süper Lig'de haftanın açılış maçı nefes kesti!

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin son bölümü nefesleri kesti.

Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında karşı karşıya geldi. Sonları büyük heyecana sahne olan maç 3-3 berabere bitti.

Yeni Malatyaspor 45. dakikada Bifouma'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Yeni Malatyaspor 52. dakikada Sio ile eşitliği buldu. 76. dakikada Stancu penaltıdan attığı golle Gençlerbirliği'ni öne geçirdi.

Yeni Malatyaspor Robin Yalçın'ın 85 ve 88. dakikalardaki golleriyle skoru 3-2'ye getirdi. Son sözü ise Rahmetullah söyledi. 90+2'de attığı golle maçın skorunu belirledi Rahmetullah: 3-3

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 20'ye, Gençlerbirliği ise 14'e yükseltti. BtcTurk Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç Özbir - Erdem Özgenç (Dk.66 Sadio Diallo), Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Özdemir (Dk.46 Ayite), Fabricio, Sessegnon, Candeias (Dk.89 Rahmetullah Berişbek), Giovanni Sio, Stancu

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Gökhan Töre (Dk.71 Guilherme), Acquah (Dk. 79 Fofana), Ahmed Ildiz (Dk. 62 Murat Yıldırım), Bifouma, Jahovic

GOLLER: Dk.52 Giovanni Sio, Dk.73 Stancu (P), Dk.90+2 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği) - Dk.45 Bifouma, Dk.85, Dk.88 Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Erdem Özgenç, Giovanni Sio (Gençlerbirliği) - Murat Yıldırım, Fofana (Yeni Malatyaspor)