Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı! Sıcak havalara elveda
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesinin kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.
Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı) 1750 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
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Bu bölgelerde pazar günü öğle saatlerinden itibaren de 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.
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Olası buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.
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İşte il il ve 5 günlük hava durumu raporu...
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