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Galatasaray'a transferi konuşuluyordu! Jürgen Klopp'dan Shaqiri açıklaması

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Xherdan Shaqiri'nin en önemli oyuncularından biri olduğunu söyledi. Shaqiri'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları son günlerde gündeme gelmişti.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, adı Galatasaray ile de anılan Xherdan Shaqiri ile ilgili konuştu ve İsviçreli oyuncuyu göndermeyi düşünmediğini söyledi.

Klopp'tan övgü dolu sözler

Shaqiri'nin takımın önemli isimlerinden biri olduğunu belirten Alman hoca, "Xherdan Shaqiri bizim için çok, çok önemli bir oyuncu, burada geleceği var. Sezonun en önemli bölümleri geliyor, onu yüzde 100 hazır olarak sahada göreceksiniz. Sakatlıktan sonra kondisyonunu toparlaması gerekiyordu" dedi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasına uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 4 maçta sadece 25 dakika süre bulabildi.

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