Galatasaray Club Brugge'e takıldı Fatih Terim yerden yere vuruldu: Ağlamayacaksın
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken spor yazarları Fatih Terim ve öğrencilerini değerlendirdi.
Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge’ü konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını Adem Büyük'ün golüyle önde kapattığı mücadeleden, 90+2. dakikada yediği golle 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi umudunu son maça bırakırken spor yazarları Fatih Terim ve öğrencilerini değerlendirdi.
Erman Toroğlu: Brugge aman aman bir takım değil. Peki Galatasaray aman aman mı? O da değil. 1-0 öndesin, rakibin bir tane çok tehlikeli adamı var. Ne yapacaksın, o adam topu ayağına aldığı zaman en az iki adamla onu karşılayacaksın. Çünkü Diatta bir kişiyi rahat geçiyor. İki kişi gidersen onu tutabilirsin. Ama Galatasaray bitime 2-3 dakika kala adamı boş bırakıyor ve golü yiyor. O zaman ağlamayacaksın. Veya 2'yi bulacaksın, riske sokmayacaksın. Sarı-kırmızılıların bu ikisini de yapacak gücü olmadığı için beraberlik gibi olur.
Ercan Güven: 90+2’de Brugge’ün beraberlik golü ve tüm ümitlerin sonu. Bu beraberliğin bazı sonuçları var tabi: Birincisi, Fatih Terim’in sahaya/futbola/takıma geri dönmeye niyet ettiğini göstermesi… İkincisi, Galatasaray’ın “alternatif” sayılanlarla her türlü sonuca yürüyebilecek olması. Avrupa mı? Şu G.Saray için sadece fantezi.
Serdar Ali Çelikler: Eldeki şartlar itibariyle, oyuncu değişikliği bile yapılamayacak durumdayken maçı 92. dakikaya kadar çok net 1 pozisyon verdiğiniz (Okereke'nin dışarı attığı top) maçı bitirecekken yenilen gol gerçekten şanssızlık. Teknik adamın yapabileceği pek bir şey yok. Sadece "Acaba Selçuk dışında hiç oyuncu değişikliği yapmasa mıydı" diye sorabiliriz. Herhangi bir oyuncu için de "Mücadele etmedi" denilemeyecek bir akşamdı. G.Saraylılar adına pozitif açıdan bakarsak, "Sezonun en iyi mücadele ettiğimiz, en akılcı oynadığımız maçıydı" denilecek bir 90 dakikaydı. Yazık oldu..