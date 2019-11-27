Galatasaray Club Brugge'e takıldı Fatih Terim yerden yere vuruldu: Ağlamayacaksın

Erman Toroğlu: Brugge aman aman bir takım değil. Peki Galatasaray aman aman mı? O da değil. 1-0 öndesin, rakibin bir tane çok tehlikeli adamı var. Ne yapacaksın, o adam topu ayağına aldığı zaman en az iki adamla onu karşılayacaksın. Çünkü Diatta bir kişiyi rahat geçiyor. İki kişi gidersen onu tutabilirsin. Ama Galatasaray bitime 2-3 dakika kala adamı boş bırakıyor ve golü yiyor. O zaman ağlamayacaksın. Veya 2'yi bulacaksın, riske sokmayacaksın. Sarı-kırmızılıların bu ikisini de yapacak gücü olmadığı için beraberlik gibi olur.