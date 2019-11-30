İstanbul'daki operasyonda yakalanan 47 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL'da, eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Kasım'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Beyoğlu ve Fatih merkezli 7 ilçede 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 47 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis helikopteri ve özel harekat ekipleri...

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Polis helikopteri ve özel harekat ekiplerinin desteğiyle 220 personelin katılımıyla yapılan operasyonda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silah ve mermi ele geçirilmişti.