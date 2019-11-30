Kayıp Çinli kadın Bilecik'te ölü bulundu çiftlik evi Uygur Türküne ait çıktı

İstanbul'da Ekim ayından beri kayıp olarak aranan ve kaçırılıp öldürüldüğü belirlenen Çinli kadının cesedi, Bilecik'te çiftlik evinin bahçesinde yaklaşık 60 santimetre toprağa gömülü bulundu. Çiftlik evinin ise bir Uygur Türküne ait olduğu belirlendi. polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul’da bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu (31), 2 Ekim'de otomobiliyle yaptığı kazanın ardından kendisi gibi Çin vatandaşı olan erkek arkadaşını arayarak kaza yaptığını söyledi.

İddiaya göre telefon görüşmesi bir anda kesildi ve bir daha Çinli kadına ulaşılamadı. Lisha Yu’nun lokantacı olduğu öğrenilen erkek arkadaşı, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Güvenlik kameraları tek tek incelendi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Lisha Yu’nun kaza yaptığı yer ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi.

Kaçırıldığı ortaya çıktı

Polis, yapılan incelemeler sonucu Çinli kadının kaçırıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Bilecik'te bir çiftlik evinin bahçesinde yapılan incelemede ise Lisha Yu'nun cesedine ulaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri sonrası Lisha Yu'nun cesedinin Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyü Yuvaköy mevkiinde Uygur Türkü Muhammet isimli şahsa ait 30 dönümlük bir çiftlik evinde toprağa gömülü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ceset Söğüt Belediyesine ait cenaze aracı ile Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma ve polis çiftlik evi etrafında önlem alırken, ev sahibinin evi yazlık olarak kullandığı ve ekipler tarafından halen arandığı öğrenildi.