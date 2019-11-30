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Barcelona'da Dembele şoku! Tam 10 hafta yok

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Fransız futbolcusu Ousmane Dembele'nin 10 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı.

Barcelona Kulübü tarafından yapılan açıklamada, sağlık kontrolden geçen Dembele'nin sağ bacak arka üst kasında yırtık tespit edildiği belirtildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde oynanan Barcelona-Borussia Dortmund maçının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan 22 yaşındaki Fransız forvet oyuncusunun iyileşme süresi 10 hafta olarak bildirildi.

Sezonun ilk maçında sakatlanmasının ardından yaklaşık 1,5 ay oynayamayan Dembele, son 4 ayda 3 kez sakatlık sorunu yaşadı.

Barcelona, 2017 ağustos ayında Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Dembele için 105 milyon avro ödemişti. Sözleşme gereği, Fransız futbolcunun başarısına bağlı olarak

Barcelona'nın Alman kulübüne 40 milyon avro daha ödeme opsiyonu bulunuyor.

Barcelona'da bu sezon ligde 5, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan Dembele, 1 gol attı

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