Beşiktaş forvet transferi listesine Sporar'ı aldı

Beşiktaş'ta Ocak ayı transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi planlayan yönetim, Slovan Bratislava'nın forveti Sporar'ı transfer listesine aldı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Slovan Bratislava forması giyen Sloven forvet Andraz Sporar'ı transfer listesine aldı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi Slovan Bratislava’nın oyuncusu Sporar için nabız yoklarken, oyuncunun da Beşiktaş'ta oynamak istediği öğrenildi. Bu sezon 22 maçta 18 gol atan Sporar için Abdullah Avcı'nın da olumlu rapor verdiği öne sürüldü.

Sporar kimdir?

Slovan Bratislava forması giyen Sporar, 25 yaşında ve santrfor mevkinde forma giyiyor. 2018 yılında Basel'den Slovan Bratislava'ya transfer olan Sporar, bu sezon oynadığı 22 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı. Sporar'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.