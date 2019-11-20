Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla: Bu yanı hoşuma gidiyor çok çekici

30 yaşındaki Thomalla sözlerine şöyle devam etti: "Bugünlerde etrafta pek fazla maço erkek bulamıyorsunuz. Herkesin, bunun sona ermiş olmasından memnuniyetle bahsettiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak tek tük de olsa bunu üzücü ve utanç verici bulan kadınlar da mevcut"