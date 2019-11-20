Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla: Bu yanı hoşuma gidiyor çok çekici
Beşiktaşlı kaleci Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, "'Karius, maço bir erkek, bu yanı hoşuma gidiyor. Bu tip adamlar bana çok çekici geliyor" dedi.
Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, futbolcu sevgilisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Almanya'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Thomalla, Karius maço bir erkek ve bu yanı hoşuma gidiyor. Bazen kapıyı suratıma çarpar ve aradan birkaç saat geçtikten sonra 'Sophia nerede?' diye sorar. Bu tip adamlar bana çok çekici geliyor" ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki Thomalla sözlerine şöyle devam etti: "Bugünlerde etrafta pek fazla maço erkek bulamıyorsunuz. Herkesin, bunun sona ermiş olmasından memnuniyetle bahsettiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak tek tük de olsa bunu üzücü ve utanç verici bulan kadınlar da mevcut"
Thomalla, ünlü rock grubu Rammstein'in solisti Till Lindeman ile olan ilişkisinin ardından adını geniş kitlelere duyurmuş ve ayrılığın ardından Karius ile birlikteliğe yelken açmıştı.