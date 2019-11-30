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Adana'da patlatılan bomba Suriye'den ateşlenmiş

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da, eğlence mekanlarının yoğunlukta bulunduğu caddeye bırakılan plastik patlayıcının müzik kutusu içine gizlendiği ve telefon bağlantısıyla Suriye'den patlatıldığı ortaya çıktı. Patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Kasım saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde eğlence mekanlarının bulunduğu Şinasi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İş yerlerinin kapalı olduğu sırada park halindeki otomobillerin yanında el yapımı plastik patlayıcı patlatıldı.

Korku ve paniğe neden olan patlamaya müzik kutusuna gizlenen ve bilye ile güçlendirilmiş plastik patlayıcının neden olduğu belirlendi. Patlayıcıyı bırakıp kaçan terör örgütü PKK/YPG üyesi Ali Abdullah El Halaf (31) ise kısa sürede yakalandı. Sorguya alınan Ali Abdullah El Halaf, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığını kendisine lojistik destek veren kişilerin olduğunu söyledi. Ayrıca terör eyleminin yapılmasını Suriye'de bulunan 'Abdulkadir' kod isimli teröristin verdiğini anlattı.

Dana önce Türkiye'ye hiç gelmediğini  ileri süren Halaf, eline üzerinde 'Şinasi Efendi' caddesi yazan bir kağıt verildiğini, bölgeye gelip bombayı koyduktan sonra Suriye'de bulunan 'Abdulkadir' kod isimli kişiyi aradığını söyledi. Bombayı da Suriye'deki teröristin cep telefonuyla bombadaki telefonu arayarak ateşlediğini belirten Halaf, kendisine yardım eden kişilerin isimlerini verdi. Bunun üzerine polis, Şanlıurfa, Mardin, Mersin ve Adana'da 9 kişiyi daha yakaladı.

Sorguları tamamlanan zanlılardan Halaf'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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