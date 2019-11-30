Kolajen peptitler nedir vücutta ne işe yarar?

Kalojen peptitler nedir, vücutta ne işe yarar, nasıl attırılır? Çoğunlukla kozmetik sektöründe kullanılan kolajen peptitler vücudumuzda eklemlerden tırnaklara kadar pek çok dokunun sağlıklı kalmasını sağlıyor. İşte Kalojen peptitler hakkında bilmeniz gerekenler.

En Önemli Proteinler:

KOLAJEN PEPTİTLER

Kalojen peptit nedir sorusunun yanıtıyla başlayalım. İnsan vücudundaki en yaygın protein olan kollajen; vücudumuzun toplam protein kütlesinin yaklaşık yüzde 30’unu ve bağ dokusunun yüzde 80’ini oluşturur. Hayatın yapı taşlarından biri olan kolajenlerin peptitlerine ayrıştırılmasıyla vücutta yüksek oranda emilimi sağlanır.

Kolajen peptitler, şu sıralar sadece cildimiz için faydalı gibi görünse de tepeden tırnağa tüm vücudumuz için olmazsa olmaz bir protein çeşidi. Bağ dokumuz, tendon, eklem, tırnaklarımız, kemiklerimiz, kalp ve damar yapılarımız, sinir sistemimiz, endokrin sistemimizdeki hemen hemen her organın yapısında bulunur.

Kalojen peptitleri öldüren faktörler

Genç yaşlarda vücut tarafından sık üretilen kolajen peptitler, sadece yaşın ilerlemesi ile değil sağlıksız beslenme, stres, vitamin eksiklikleri gibi nedenlerle zamanla vücutta daha az üretiliyor ve yıllar içinde kaybedilen kolajen peptitler ise besinler ile tamamlanamıyor.

Kalojen peptit katkısı alırken dikkat

Bu nedenlerle de kolajen peptit takviyelerine ihtiyaç duyuluyor. Bu takviyelerde ise dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kolajenlerin peptitlerine ayrıştırılarak vücutta hedef noktaya bozulmadan geçmesini sağlamak. Yapısal olarak hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan kolajenler, peptitlerine ayrılarak vücut için yararlı hale getirilebiliyor. Peptitlerine ayrılmış olan kolajenler ise vücutta olması gereken asıl etki alanını kolayca bulabiliyor.