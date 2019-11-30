HABER /  YEREL
ADV Zen Diamond Fırsatını Yakala

Masumiyet Müzesi'nde yangın panik yarattı

İSTANBUL Beyoğlu'nda bulunan Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaparken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Firuzağa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müzeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada panik yapan bazı vatandaşlar da meraklı gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. İtfaiye ekipleri, müzeye dolan dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı.

Yangın sonucu müzenin bodrum katında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan YÖK'ün binlerce gencin geleceğini ilgilendiren kararına itiraz!
Hande Fırat isyan etti bu sefer susmayacağım
Soylu kritik açıklamayı yaptı: 25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi
53 yaşındaki yıldız oyuncu Salma Hayek kalça pozuyla takipçilerini mest etti!
A Milli Takım için büyük gün! Euro 2020 kura çekimi saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray'a transferi konuşuluyordu! Jürgen Klopp'dan Shaqiri açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Adem Büyük attığı tek golle parasını çıkardı
Adana'da patlatılan bomba Suriye'den ateşlenmiş
Kolajen peptitler nedir vücutta ne işe yarar?
Barcelona'da Dembele şoku! Tam 10 hafta yok
Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı
Tuğba Ekinci'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı!
Yorumlar