Türkiye- Rusya 12. ortak devriyesini tamamladı
Türk ve Rus askerlerinin Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere, toplam 8 kara aracı ve insansız hava araçları katıldı.
Devriye faaliyeti, 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluktaki güzergahta yürütüldü.
Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.https://t.co/OOwqvtVwi4#MSB #TSK pic.twitter.com/i0i33It3Hi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 30 Kasım 2019