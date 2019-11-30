İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor? Şaşırtıcı ittifak ortaklarını Zafer Şahin yazdı

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde değerli kamu arazisini kurucuları arasında olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi'ne bedelsiz bağışlaması tartışmalarıyla ilgili Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin, çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi ve Halkbank arasında yaşanan sorunlar gündemdeki yerini koruyor.

Davutoğlu, Babacan ve Mehmet Şimşek'in imzası var

Özelleştirme Yüksek Kurulu ise 2015'te araziyi bedelsiz olarak üniversiteye devretti. Kararda dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de ismi vardı.

Danıştay davayı haklı buldu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, üniversiteye İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koydu.

Davutoğlu cephesinden algı operasyonu

CHP ve Davutoğlu cephesi "Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti, kendisine muhalefet bayrağını açan Davutoğlu'nu cezalandırmak için üniversitenin üzerine gidiyor" algısını oluşturma peşinde.

Mimar Odası ne dedi?

Bedelsiz devre itiraz eden Mimarlar Odası Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı Esin Köymen, tartışmalarla ilgili olarak şunları söyledi:

Biz burada tamamen kamuya ait olan bir alanın bir özel üniversiteye bedelsiz olarak devrinin kamu yararı taşımadığı üzerinden bir mücadele yürüttük.

Mağduru oynadılar

İstanbul Şehir Üniversitesi yönetimi ise olayı siyasi boyuta taşıdı. Davutoğlu'nun yakın adamlarından oluşan üniversite yönetimi "İktidar bizi siyasi sebeplerle cezalandırıyor" iddiasıyla ortalığı ayağa kaldırdı.

CHP'den Davutoğlu'na yakın üniversiteye destek ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekillerinden oluşan heyet üniversite rektörüne kendisine destek ziyareti gerçekleştirdi.

Şaşırtıcı ittifak ortakları

CHP heyetinin tartışılan ziyareti, Takvim yazarı Zafer Şahin'in gündemindeydi. "Bir şehir ittifakı" başlıklı yazısında bu konuyu ele alan yazar, "Eğer mevcut iktidara düşmansanız, siyasi yelpazenin solunda ya da sağında olmanızın bir önemi yok bu topraklarda..." diye yazdı.

Üniversite yönetimi de kendilerini şikayet eden solcuları değil iktidar partisini suçluyor

"Şaşırtıcı ittifak ortakları hemen kapınızı çalacaktır." ifadelerine yer veren Şahin, yazısını böyle tamamlıyor:

Ortada kamu arazisini kendisine yakın vakfa adete peşkeş çeken bir siyasi ve o araziyi ipotek ettirerek kamu bankasından 370 milyon lira kredi çeken ve borcunu ödemeyen bir üniversite yönetimi var. Solcu meslek odası, üniversite yönetimini yargıya şikayet ediyor. Ve yargı şikayeti haklı bularak hukukun gereğini yapıyor. Buna rağmen solcu parti yöneticileri o üniversite yönetimine destek çıkıyor! Üniversite yönetimi de kendilerini şikayet eden solcuları değil iktidar partisini suçluyor!

Ortak paydası AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir şehir ittifakı bu…

Dertleri sağ, sol, üniversite, bilimsel eğitim, kamu kaynağının korunması, yetim hakkının gözetilmesi vs.değil…

Dertleri malum…