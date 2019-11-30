Van'da heyecanlandıran görüntü! Aniden ortaya çıkan ışıklı cisim

VAN'da, önceki akşam gökyüzünde aniden ortaya çıkan ışıklı cisim, kısa süreli paniğe neden oldu. Görüntülenen belirsiz cisim, 3 dakika sonra gözden kayboldu.

Deniz Semo, "Eve gitiiğimiz dırada aniden bir cismin gökyüzünde belirdiğini gördük. O anda biraz paniğe kapıldık. Ne olduğunu bilemedik. Arkadaşımla birlikte video çektik. Bir süre sonra ışık dağılarak, kayboldu. Şaşkınlık içinde izledik" dedi.

"Göktaşı, füze veya yıldız olabilir diye düşündük"

İlk gördüklerinde cismi yıldız zannettiklerini kaydeden Semo, "Göktaşı, füze veya yıldız olabilir diye düşündük. Ama ışığın o kadar geniş olması tuhaf geldi. Umarım ne olduğu ortaya çıkar" diye konuştu.