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Van'da oto pazarında silahlı kavga: 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, açık oto pazarında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. 

Olay, saat 11.00 sıralarında Tuşba ilçesindeki ikince el araçların alınıp, satıldığı galericiler sitesinde yaşandı. Nedeni henüz belirlenemeyen kavgada iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada, 4'ü silahla silahla olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Havaya uyarı ateşi açan polisin müdahalesi ve aldığı güvenlik önlemlerini ardından yaralılar ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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