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Bülent Turan tepkisini koydu: Bir gün valiydi bir gün rektördü.... Ne oluyoruz?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, son dönemde tartışma yaratan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir gün valiydi, bir gün rektördü.... Ne oluyoruz?! İdarecilik, her yönüyle mesuliyet ister." diye konuştu.

Konya Valisi Orhan Toprak, öğretmenler toplantısında öğretmen olduğu sandığı kişiyi onlarca herkesin gözleri önünde azarlamış, büyük tepki toplamıştı.

Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci, kendi idaresindeki öğretim görevlisini onlarca öğrencinin gözleri önünde rencide etti. Art arda yaşanan bu vakalar kamuoyunda tepkilere neden oldu. Bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. 

"Kendimize gelelim" uyarısı

Bülent Turan, son günlerde tartışma yaratan olaylarla ilgili idarecilere seslenerek, "Kendimize gelelim" uyarısı yaptı.

"Ne oluyoruz?"

Turan'ın eleştiri yüklü sözleri şöyle: Bir gün valiydi, bir gün rektördü.... Ne oluyoruz?! İdarecilik, her yönüyle mesuliyet ister. Eski Türkiye'nin üstenci bürokratik kaba anlayışı değil; milletin emrinde, nezaket sahibi idareciler başımızın tacı! “Medeniyet üsluptur.” Kendimize gelelim!

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