Mevlüt Çavuşoğlu sözünü esirgemedi: AB sözünde durmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO olarak biz sözümüzü tuttuk ve sizi davet ettik. Maalesef AB sözünde durmayı başaramadı" dedi.

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın NATO müttefiki olmak, müzakereleri başlatmak ve AB'ye kabul edilmek için ismini değiştirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda National Golf Kulübünün sahasında düzenlenen "3. Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası"na, farklı ülkelerden büyükelçi ve iş insanları katıldı.

'NATO olarak biz sözümüzü tuttuk'

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi: Makedonya Büyükelçisi, Yunan arkadaşlarımız kusura bakmasınlar, halen 'Makedonya' diyorum. Neden çünkü isminizi değiştirdiniz. Neden isminizi değiştirdiniz? Çünkü NATO müttefiki olmak için ve müzakereleri başlatmak ve AB'ye kabul edilmek için. NATO olarak biz sözümüzü tuttuk ve sizi davet ettik. Maalesef AB sözünde durmayı başaramadı. Kabul müzakerelerine davet edilmediniz, bu faydanıza değil. (Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi) Büyükelçi Zvonko Mucunski iş birliği yapıyor ve gerçekten yardımcı oluyor, teşekkür ederim.

Çavuşoğlu, oyuncu olmayan farklı milletlerden misafirlere de teşekkür etti.