Galatasaray'da bir gidici daha! Fatih Terim Nzonzi'nin biletini kesti

Galatasaray’ın büyük umutlarla transfer ettiği Nzonzi, yaklaşık 1 aydır forma giyemiyor. Terim, Fransız oyuncuyu sildi.

Sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak transfer edien Steven Nzonzi performansıyla hayal kırıklığına uğrattı.

Yollar ayrılacak

30 yaşındaki Fransız oyuncu son olarak 27 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giydi. O tarihten bu yana Süper Lig'de forma şansı bulamayan Fransız futbolcunun moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi. Sezon sonunda Nzonzi ile G.Saray'ın yollarının ayrılması bekleniyor.

Kaynak: Takvim