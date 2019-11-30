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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye uluslararası güç odağı olmuştur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye bugün yabancı yatırımlar için açık ülkedir ve çok makbul yerdir. Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) Avrupa bağlantısı Edirne'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 

Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılım sağladı.

"Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı konuşmada,  "(TANAP) Bugün güney gaz koridoru özünde 7 ülkenin birleştiği uluslararası bir iş birliği projesidir." diye konuştu. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, sözlerini şöyle tamamladı: Bu proje (TANAP), ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getirecektir. Türkiye bugün yabancı yatırımlar için açık ülkedir ve çok makbul yerdir. Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur.

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