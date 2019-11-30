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TANAP fatura derdine ilaç gibi gelecek!

TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılmasıyla, herkes doğal gaz faturalarına nasıl yansıyacağını merak eder oldu. İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara, fiyatların zamanla düşeceğini belirtti.

Dünyada ses getiren projelerden biri olan TANAP ile Azeri gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştı. Türkiye'de 20 il ve 60 ilçeden geçen TANAP'ta vanaların açılmasıyla birlikte akıllara "Doğal gaz faturalarına yansıması ne olacak?" sorusunu getirdi.

Rusya'nın etkisini kıracak

İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara, bu soruya CNN Türk canlı yayınında cevap verdi. Türkiye'nin bir enerji merkezi haline geldiğini söyleyen İncekara, TANAP'ın enerjide tekel olan Rusya'nın etkisini kıracağını belirtti. İncekara, TANAP ile doğal gaz fiyatlarının da yavaş yavaş düşüreceğini söyledi.

"Fiyatların aşağıya düşeceğine inanıyoruz"

İncekara, şu ifadeleri kullandı: Daha fazla kaynak oluşturduğunuzda doğal olarak fiyatların bir düşüsün söz konusu olur. Yavaş yavaş fiyatların düşeceğini söyleyebiliriz. Çünkü petrolde 1 haftada belki fiyatlar yansıyor ama doğal gazda fiyatlara biraz daha geç yansıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin doğal gazda kaynak çeşitliliğini artırması demek aynı zamanda fiyatların uzun vadeli olarak düşüşünü ifade eder.

Bu şekilde devam edersek fiyatlar daha da ucuzlayacaktır.

Kaynakları daha da fazla artırmakta fayda var. Burada doların da fiyatı önemli. Doların TL karşısında yukarı çıkması buna mani olabilir. Doğal gaz fiyatlarında normalleşme süreci başlayabilir. Küresel aktörlerde de oynama söz konusu olmazsa, 6 aylık ya da 1 yıllık sürecin ardından doğal gaz fiyatlarının aşağıya düşeceğini söylüyoruz.

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