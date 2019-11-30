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İranlı eski ajan Mevlevi cinayetinde önemli gelişme

ŞİŞLİ'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan aralarında cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K.'nın da olduğu 11 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı.

Cinayetle ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı

Şişli'de, 14 Kasım'da İranlı Mesut Mevlevi otomobilden açılan ateş sonucu öldürülmüştü.

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, 27 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K.'nın da içinde olduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyon kapsamında cinayetle bağlantısı olduğu belirlenen 6 kişi daha yakalanmıştı.

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