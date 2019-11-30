Türkiye Mardinli Berfin Dağ'ı konuşuyor!

Mardinli Berfin Dağ, 17 yaşından beri NASA'ya yazdığı mektupların karşılığını aldı. Dağ, ODTÜ Astrobiyoloji konferansında araştırmalarının poster sunumunu yapacak. Berfin'in bu azmi, sosyal medyada çok konuşuldu.

Azim ve tutku ile hayallerinin peşini bırakmayan Berfin, 17 yaşındayken NASA'ya mektuplar yazmaya başladı. Henüz 16 yaşında uzayla ilgili araştırmalar yapan Berfin, ODTÜ Astrobiyoloji konferansında araştırmalarının poster sunumunu yapacak.

NASA'da çalışabilme hayali

Mardin'in Nusaybin ilçesinde oturan ve uzay bilimlerine ilgi duyan 17 yaşındaki Berfin Dağ, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çalışabilme hayaline kavuşmak için valilik ve ailesinin desteğiyle çalışıyordu. 2016 yılında Anadolu lisesini bitiren ve üniversite sınavına hazırlanan Dağ, astrobiyolog olma ve NASA'da çalışabilme hayalinin peşinden koştu.

Hayali gerçek oluyor!

Yıllar önce NASA'ya yazdığı mektuplar, inadı ve hayalinin peşinden koşma tutkusu haberlere konu olan Berfin, ODTÜ Astrobiyoloji konferansında bugün araştırmalarının poster sunumunu yapacak.