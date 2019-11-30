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F.Bahçe'de sakatlık! Maça dakikalar kala 11'den çıkarıldı

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesinde sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Deniz Türüç ilk 11'e alındı.

Fenerbahçe'de Göztepe deplasmanı öncesinde beklenmeyen bir sakatlık haberi geldi.

Isınma öncesinde sahaya çıkan ve kendisini deneyen Hasan Ali Kaldırım sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını belirtti ve teknik direktör Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Deniz Türüç'ü ilk 11'e yazdı.

Fenerbahçe'de sol bek pozisyonu Nabil Dirar'a teslim edildi, sağ bekte ise Ozan Tufan görev yaptı.

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