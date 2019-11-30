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Alanyaspor Ankaragücü'nü farklı geçti

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü Djalma Campos'un hat-trick yaptığı maçta 5-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 5-0'lık skorla galip ayrılırkengoller 24., 90+3., 90+5. dakikalarda Djalma Campos'tan; 16. ve 85. dakikalarda da ise Bakasetas'tan geldi.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Alanyaspor, bu sonuçla galibiyet hasretini sonlandırırken puanını da 22'ye çıkardı. 

9 puanda kalan Ankaragücü ise üst üste 7. maçından da galibiyetle ayrılamazken üst üste son 5 maçını da kaybetmiş oldu. 

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Musa Çağıran (Dk. 65 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 82 Onur Bulut), Bakasetas (Dk. 89 Umut Güneş), Djalma Campos, Yacine Bammou

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Kulusic, Pazdan, Pinto, Kitsiou, Moke (Dk. 65 Ender Aygören), Hasan Kaya (Dk. 79 Berke Gürbüz), Mehmet Sak (Dk. 46 Alper Önal), Canteros, Orgill

Goller: Dk. 16 ve 85 Bakasetas, Dk. 24, 90 3 ve 90 5 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor)

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