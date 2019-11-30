Fenerbahçelilerin isyan ettiği penaltı kararı

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın Göztepe maçında kurtardığı penaltı çizgi ihlali nedeniyle tekrarlandı. Tabi bu durum hemen akıllara geçen hafta Fenerbahçe'nin tekrar edilmeyen penaltısını getirdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımın 2 puan bıraktığı maça tekrar ettirilen penaltı kararı damga vurdu. Karşılaşmanın 57. dakikasında Göztepe penaltı kaçırdı.

Altay'ın kurtardığı penaltı VAR'da incelendi ve atış sırasında çizgi ihlali olduğu gerekçesiyle penaltı vuruşu tekrar ettirildi.

Akıllara Emre'nin penaltısı geldi

Ancak bu tekrar kararı akıllara geçen hafta oynanan Malatyaspor-Fenerbahçe maçını getirdi. Fenerbahçe'nin Malatya ile berabere kaldığı karşılaşmada Emre Belözoğlu penaltı atışından faydalanamadı.

Fakat sarı-lacivertli futbolcular Malatya kalecisinin çizgi ihlali yaptığını ve penaltının yeniden kullanılması gerektiği yönünde itirazda bulundu. Hakem kararını değiştirmedi ve penaltı tekrarlanmadı.

(Altay Bayındır'ın kurtardığı ve tekrarlanan penaltı) (Görüntü beIN Sports)

(Emre Belözoğlu'nun kaçırdığı ve tekrarlanmayan penaltı) (Görüntü beIN Sports)