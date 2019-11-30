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Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri belli oldu

Rakiplerimizin belli olacağı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup kuraları Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekildi. Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımız, EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. EURO 2020'nin açılış karşılaşması 12 Haziran 2020'de Roma Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye ile İtalya arasında oynanacak.

EURO 2020 EV SAHİBİ ÜLKELER
Avrupa Futbol Şampiyonası bu yıl 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Avrupa Şampiyonası, ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. EURO 2020'ye bu yıl sırasıyla; A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİ HANGİ ÜLKEDE YAPILACAK?
Son 16 tur karşılaşmaları; Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da yapılacakken, çeyrek finaller Bakü, Münih, Roma, Saint Petersburg'da, yarı finaller ve final ise Londra'da gerçekleştirilecek.

EURO 2020 GRUPLARI

A Grubu: İtalya, İsviçre, TÜRKİYE, Galler

B Grubu: Belçika, Rusya, Danimarka, Finlandiya

C Grubu: Ukrayna, Hollanda, Avusturya, UL D Ligi kazananı

D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Çekya, UL C Ligi kazananı

E Grubu: İspanya, Polonya, İsveç, UL B Ligi kazananı

F Grubu: Almanya, Fransa, Portekiz, UL A Ligi kazananı

EURO 2020 Finalleri'nde maç takvimi şu şekilde:

1. maçlar: 12-13-14-15-16 Haziran

2. maçlar: 17-18-19-20 Haziran

3. maçlar: 21-22-23-24 Haziran

İkinci tur: 27-28-29-30 Haziran

Çeyrek final: 3-4 Temmuz

Yarı final: 7-8 Temmuz

Final: 12 Temmuz

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