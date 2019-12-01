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Ersun Yanal: Adalet yoksa futbol yok

Fenerbahçe'de teknik direktörü Ersun Yanal, 2-2 biten Göztepe maçının ardından, hakem kararlarını 'adaletsiz' bulduğunu söyledi.

Maçtan sonra futbol konuşmak istemediğini belirten Yanal, şunları söyledi:

"Bugün çok futbol konuşmak istemiyorum. Yorumlar, istatistiklere girmek istemiyorum. Bu maç tarihe geçti. VAR'dır, kural hatasıdır değildir ama bunun 1 hafta öncesi de var. Golü atıyosun, maç değişecek, bir anda VAR devreye giriyor."

"Kaçanlar, kaybolanlar ne olacak"

"Adalet nerede? Adalet futbol için var. Adalet yoksa futbol da yok. Kaçanlar, kaybolanlar ne olacak? Ali gider, Mehmet gider, Ersun gider, problem değil biz kendi içimizde hesaplaşırız ama bunun hesabını kim verecek?"

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