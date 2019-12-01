HABER /  YEREL

Kayseri 'de pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü

KAYSERİ'de, Hacı Ahmet Çınar (31) kaldığı evde kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Olgun Sokak'ta bulunan 3 katlı Merve Apartmanının giriş katında yaşandı. İşsiz olduğu öğrenilen Hacı Ahmet Çınar, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vuruldu.

Olayın ardından eve gelen arkadaşları Çınar'ı kanlar içinde buldu. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Çınar'ın öldüğünü belirledi. Polis, olayın zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Çınar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'ın Grönland tutkusu Danimarka'yı korkuttu
Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı cezası 625 TL
Göztepe Fenerbahçe maçı özet ve golleri
Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri belli oldu
Şenol Güneş rakiplerimizi yorumladı
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de uçak kazası! 9 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şişli'de lüks otomobile kurşun yağmuru
Meral Akşener'i üzecek Ali Babacan iddiası
Ersun Yanal: Adalet yoksa futbol yok
Rum yönetimi 7 bin 400 ton mühimmatı denize bıraktı
Atiye dizisi konusu nedir Atiye hangi kanalda yayınlanacak?
Yorumlar