Roberto Mancini'den Türkiye yorumu

Türkiye ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda aynı grupta yer alan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, ay-yıldızlı ekibin çok kaliteli bir kadrosu olduğunu ifade etti.

Romanya’nın Başkenti Bükreş’te yapılan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mancini öncelikle kuradan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, İstanbul’da birçok arkadaşının olduğunu ve Türkiye ile aynı grupta olduklarından dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.

“Türkiye, Fransa maçında kendisini gösterdi”

Turnuvanın 12 ülkede oynanacak olmasının güzel bir organizasyon olduğunu söyleyen İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, “Bu turnuvayı sevdim. Birçok ülke vatandaşı bu organizasyon şekliyle birlikte bu organizasyonu izleme şansı bulacak. Bu organizasyonu düzenlemediğiniz zaman birçok insan bu maçları izleyemiyor. Bizim grubumuzda çok zorlu maçlar oynanacak. Türkiye, Galler ve İsviçre oldukça iyi takımlara sahipler. Türkiye’yi iyi biliyorum ve yeni jenerasyonu, genç oyuncular ve oldukça iyi futbolculardan oluşuyor. Bunu zaten eleme maçlarında Fransa karşısında çok iyi işler çıkardıklarında da gördük” açıklamasını yaptı.



''Bu turnuvada olmayı hak ediyorlar”

Rumen bir gazetecinin, Romanya Milli Takımı’yla ilgili sorusunu da yanıtlayan Mancini, “Romanya’nın Play-Off şansı var ve bu turnuvaya katılabilir. Umarım katılırlar. Bu turnuvada olmayı hak ediyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.