Altay Bayındır'ın penaltı isyanı

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, 2-2 sona eren Göztepe maçında tekrar edilen penaltı pozisyonuna isyan ederken geçen hafta oynanan Malatya maçını hatırlattı.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Göztepe maçındaki pozisyonları değerlendirdi.

Kurtardığı penaltının tekrarlanmasının sorulması üzerine Altay, "Açıkcası çok üzüldüğümüz bir maç oldu. Buraya galibiyet geldik. Geçen haftadaki Malatya maçında Farnol'ün penaltıda öne çıktığını hepimiz görmüştük. Ufak bir adımlama olacak. Bunu mecbur yapacaksın. Hakem hocamızın bu pozisyonu izleyeceğini düşünüyorum. Bunlar önemli şeyler. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bunların iyi değerlendirilmesi lazım. Geçen hafta biz kaçırdık, sayıldı. Bu maç bitti. Şampiyonluğu hedeflemiş bir takımız. Tek gayemiz puan ve puanlarla sezonu tamamlamamız." yanıtını verdi.

''Her türlü baskı geliyor''

Performansının giderek yükseldiği yorumu üzerine ise genç file bekçisi, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya kendimi fazlasıyla ait hissediyorum. Hep olumlu düşünüp çalışıyorum. Genç oyuncusunuz, Türkiye'de futbol oynuyorsunuz. Her türlü baskı geliyor. Her zaman devam edeceğim. ifadelerini kullandı.