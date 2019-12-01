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CHP güneş panellerinden elektrik üretecek

Yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek isteyen CHP, Genel Merkez ve 252 CHP'li belediyenin çatısına güneş paneli kurmayı planlıyor.

Yer altı kaynaklarının her geçen gün tükendiği dünyada; yenilenebilir enerji ön plana çıkıyor.Güneşl enerjisi veya rüzgar enerjisi de bunların başlıcalarından.

CHP güneş enerjisine geçecek

Cumhuriyet Halk Partisi de bu alanda bir adım atıyor. Partinin aldığı kararla Genel Merkez binası ve CHP'li belediyelerin çatılarına güneş enerjisi paneli kurulacak.

Elektrik ihtiyacını da buradan karşılayacak

Bu alanda dikkat çekerek farkındalık oluşturmak isteyen muhalefet partisi, güneş enerjisi paneli kurulan binaların elektrik ihtiyacını da buradan karşılayacak.

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