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Bakan Cahit Turhan açıkladı! Ulaşımda engeller kalkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, engelli vatandaşlara yönelik Turuncu Masa uygulamasının YHT'lerin durduğu 13 gar/istasyonda 53 personelle 2 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan engelli vatandaşlara büyük müjdeyi verdi. Turhan "Bakanlığın himayelerinde yürütülen Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi uygulamaları ulaşımın ve bilişimin her aşamasında devam ediyor. Proje kapsamında engellilerin en temel haklarından ve ihtiyaçlardan olan ulaşımı, en rahat, en kolay şekilde karşılamaları ve toplumla daha fazla entegre olmaları amacıyla Turuncu Masa uygulamasını 2 Aralık'ta hizmete sunacağız. Turuncu Masa, YHT'lerin durduğu 13 gar/istasyonda 53 personelle hayata geçirilecek." diye konuştu.

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