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Asgari ücrete ne kadar zam 2020 kaç para olacak?

2020 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışan asgari ücret zammı 2020 yılında ne kadar olacak araştırmasına başladı. Asgari ücret için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak. Peki hükümet ve sendikaların zam pazarlığına oturacağı asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı sendikalar ne teklif ediyor araştırmaları başladı. 2020 yılında milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammı ve AGİ için ilk görüşme 2 Aralık'ta yapılacak. 3 kere toplanacak olan kurul 2020 yılına girmeden Aralık ayının son haftası yeni asgari ücreti duyuracak.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak: İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

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