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Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Ahsen Unakıtan'ın Erdoğan yalanı ortaya çıktı

Eski Bakan Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan belediye tarafından yıkılan kaçak villasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini açıkladı.

Küçükçamlıca'daki villasının çatısı kaçak olduğu gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından yıkılan Kemal Unakıtan'ın Ahsen Unakıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söylemişti.

AK Parti'nin ilk Maliye Bakanı merhum Kemal Unakıtan'ın 1983'ten beri oturduğu ve 2006 yılında yıkıp yeniden yaptırdığı Küçükçamlıca'daki villasının çatısı, AK Partili Üsküdar Belediyesi tarafından 'kanuna aykırı' olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Erdoğan'ın kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu söylemişti

Ahsen Unakıtan, AK Partili belediyeyi suçlayıp tartaklandığını açıklamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da 'ona ulaşamadım' diye sitem etmişti. Ahsen Unakıtan günün ilerleyen saatlerinde yeni bir açıklama yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu söylemişti.

Üsküdar Belediyesi tarafından yalanlanmıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ahsen Unakıtan arasında herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır" denildi. Ahsen Unakıtan'ın belediye çalışanları tarafından tartaklandığı iddiaları da Üsküdar Belediyesi tarafından yalanlanmıştı. 

Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı’ndan açıklama

Ahsen Unakıtan’ın sözleri sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahsen Unakıtan arasında herhangi bir telefon görüşmesinin gerçekleşmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Erdoğan'la herhangi bir görüşme olmadı

“Bir internet sitesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘merhum Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan'ı oturduğu villanın çatısının ‘kanuna aykırı' olduğu gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi tarafından yıkılması nedeniyle telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği’ şeklinde bir haber yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ahsen Unakıtan arasında herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır.

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