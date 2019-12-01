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Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan FETÖ’nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'le ilgili bomba bir açıklama geldi. Soylu Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bildiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu “Başkent Kulusi” programında gündeme dair soruları cevaplandırdı. “Adil Öksüz Almanya’da mı” sorusu üzerine Soylu, “Net bir şey söylememek gerekir” dedi. Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bildiklerini kaydeden Bakan Soylu, “Almanya'da olduğunu teyit eder misiniz” sorusuna ise “Bize kalsın” diye yanıt verdi.

Vatandaşımız rahat olsun biz FETÖ konusunda içeride arıza bırakmayız

Soylu, konuya ilişkin "FETÖ süreci canlı bir süreç. Matruşka bebeği gibi düşünün.İç içe geçmiş bir yapı var. FETÖ sadece bir terör örgütü değil aynı zamanda bir istihbarat örgütüdür ve bunu sökmek çok kolay değildir.Bizim şuandaki teknik kabiliyetlerimiz çok daha yüksek. Vatandaşımız rahat olsun biz FETÖ konusunda içeride arıza bırakmayız." ifadelerini kullandı.

Yakalandıktan sonra serbest kalmıştı

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması üzerine Öksüz, Akıncı Üssü’nden kaçarken jandarma tarafından yakalanmış ardından da serbest bırakılmıştı.

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