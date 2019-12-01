2020’de kamuya 60 bin personel! Hangi kurumu kaç kişi alınacağına bakın

2020 bütçesi hazırlanırken de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da gelecek yıl kamuya alınacak yeni personel sayısına değinerek, “2020’de kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörüsü yapıldı ama ihtiyaçlar çerçevesinde yıl içinde bu hususta gerekli çalışmalar ayrıca yapılacaktır” demişti.