2020’de kamuya 60 bin personel! Hangi kurumu kaç kişi alınacağına bakın
Kamuda 2019 yılı içerinde alımlar devam ederken 2020 yılında 60 bin personel istihdam edileceği açıklandı. Bu sayının da yıl içerisinde 60 binle sınırlı kalmayacağı öngörülüyor. İhtiyaç halinde sayı artacak. En çok alım ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılıyor.
2020’de kamu 60 bin yeni personel alacak. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında gelecek yıl kamuya alınacak personel sayısına da yer verildi. 2020’de kamuya personel alımında sınırlandırma olacak. Cumhurbaşkanlığı Programına göre, 2020 yılında kamuya personel girişinin 60 bin ile sınırlandırılması öngörülüyor.
2020 bütçesi hazırlanırken de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da gelecek yıl kamuya alınacak yeni personel sayısına değinerek, “2020’de kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörüsü yapıldı ama ihtiyaçlar çerçevesinde yıl içinde bu hususta gerekli çalışmalar ayrıca yapılacaktır” demişti.
Kamuda alım azalıyor
2019 yılında da kamuya memur, sözleşmeli personel ve işçi olmak üzere toplam en fazla 60 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu.
Ancak oluşan ihtiyaç nedeniyle bu rakamın üzerinde personel alımı yapıldı; özellikle de sağlık çalışanı ve öğretmen açığı nedeniyle. Görüne o ki, son yıllarda kamu, personel alımına sınırlama getiriyor.