Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlarından ardından Kasımpaşa yönetimi, teknik direktör Kemal Özdeş'in görevine son verdi. Özdeş'in yerine İbrahim Üzülmez'in göreve gelmesi bekleniyor.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz"