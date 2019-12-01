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Gomis'ten Galatasaraylıları heyecanlandıracak paylaşım

Al Hilal forması giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis yaptığı paylaşımda "Geri döndüğümde her zamankinden daha agresif bir aslan olarak döneceğim" ifadelerini kullandı.

Futbol hayatına Al Hilal'de devam eden Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu.

Gomis yaptığı paylaşımda "Geri döndüğümde her zamankinden daha agresif bir aslan olarak döneceğim" dedi.

İşte Gomis'in o paylaşımı;

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