Mircea Lucescu: Şenol Güneş'i ben tavsiye ettim

Daha önce Milli Takım'ı çalıştıran Mircea Lucescu, kovulmadığını söylerken Şenol Güneş'i kendisinin tavsiye ettiğini ifade etti.

Daha önce A Milli Takım'da görev alan Mircea Lucescu, 'temelini attım' dediği A Milli Takım'la ilgili EURO 2020 kura çekiminin yapıldığı Bükreş'te konuştu.

''Kovulmadım, ben ayrıldım''

Halefi Şenol Güneş'in başarısının alkışa değer olduğunu söyleyen Rumen teknik adam, şunları söyledi:

"Bazı gazeteler kovulduğumu yazdılar. Kovulmadım. Ben ayrıldım. A Milli Takım'da değişim ve yapılanma istendi. Ben de gençleştirme yaptım. Sayın Yıldırım Demirören'le Şubat'ta konuştum. Bu kampanyanın bir Türk hocayla devam etmesi gerektiğini düşündüm Şenol Güneş'in gelmesi konusunda ben de tavsiyede bulundum. Şenol hocanın getirdiği devamlılık ve sonuçlandırma ile alkışı hak ediyor."

''Türk oyuncususun güvenilmeye ihtiyacı var''

Sabah'ın haberine göre; Türk Milli Takımı ile 8 resmi maça çıkan ve 2 galibiyet alıp 5 kez de mağlup olan Mircea Lucescu, kendisini başarılı olarak görmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye büyük bir başarı kazandı. Türk Milli Takımı genç ve her maç olgunlaşıyorlar. Çok iyi de bir hocaları var. Kendimi başarılı görmüyorum ama iyi izlenim bıraktığıma inanıyorum. Türk oyuncususun güvenilmeye ihtiyacı var.

''Favorim İngiltere''

Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve diğerlerini yetiştirdim. Türkiye'nin gruptan çıkması büyük dileğimiz. Şampiyonadaki favori Almanya. Ama benim favorim İngiltere."