Çağlar Söyüncü için dudak uçuklatan rakam!

İngiliz basını, Harry Maguire’ı 80 milyon euroya Manchester United’a satan Leicester City’nin Çağlar’ı da benzer bir fiyata satabileceğini yazdı.

İngiltere Premeir Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Pep Guardiola’nın defans hattına mutlaka oyuncu istediği ve başarılı performansıyla öne çıkan Çağlar Söyüncü’nün listede olduğu dile getirildi.

80 milyon euroya satılabilir

Sezon başında Harry Maguire’ı 80 milyon euroya Manchester United’a satan Leicester City’nin Çağlar’ı da benzer bir fiyata satmaya yanaşabileceği aktarıldı.

Yeni bir rekor kırılabilir

Böylelikle yeni bir rekorun 23 yaşındaki Çağlar ile kırılabileceği ifade edildi. Genç stoper resmi maçlarda 16 kez forma giydi ve özellikle Premier Lig’de tüm maçlarda sahne aldı.