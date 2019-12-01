Trump'a yönelik azil soruşturması raporu salı günü açıklanacak

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin, Başkan Trump'a yönelik azil soruşturması oturumlarına ilişkin kapsamlı raporu salı günü açıklaması bekleniyor.

Amerikan medyasına açıklama yapan ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi yetkilileri, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması oturumlarına ilişkin raporun nihai halinin, 2 Aralık Pazartesi günü komite üyelerine dağıtılacağını bildirdi.

Raporu incelemek ve varsa görüşlerini kayda geçirmek için 24 saati olan komite üyeleri, çalışmalarının ardından 3 Aralık Salı günü bir araya gelecek. Demokratların çoğunlukta olduğu komitenin, toplantının ardından raporu açıklayacağı düşünülüyor.

Öte yandan, İstihbarat Komitesinin raporunun, 4 Aralık Çarşamba günü azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumunu düzenleyecek olan Adalet Komitesine gönderilmesi bekleniyor.

Amerikan medyasına göre Trump'a yönelik azil oylaması aralık ayı içinde Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılabilir.

Yeni oturumlar 4 Aralık'ta Adalet Komitesinde başlıyor

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde tamamlanan Trump'a yönelik azil soruşturması sürecinin, 4 Aralık'tan itibaren Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde devam edeceği açıklanmıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesinde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Başkan'ın yargı süreci başlayacak.