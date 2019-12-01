HABER /  YEREL

Edirne'de 7 çocuk ve 9 torun sahibi şahıs 14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

EDİRNE'de 7 çocuk ve 9 torun sahibi olan bakkal A.Ç. (58), S.Ç. (14) adlı kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EDİRNE merkez Nişancıpaşa Mahallesi'nde oturan S.Ç. isimli kız çocuğu, çay almak için A.Ç.'nin işlettiği Kıyık semtindeki bakkala gitti. S.Ç., bir süre sonra eve ağlayarak döndü. Annesinin, "Neden ağlıyorsun?" sorusu üzerine S.Ç., bakkalda A.Ç.'nin cinsel tacizine uğradığını söyledi. Bunun üzerine aile, polise giderek A.Ç. hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, A.Ç.'yi gözaltına aldı.

"Torunum gibi sevdim"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 çocuk ve 9 torun sahibi A.Ç.'nin buradaki ifadesinde, "Ben S.Ç.'yi taciz etmedim. Onu torunum gibi severim, torunum gibi sevdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hentbol takımını taşıyan minibüs feci kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Gazeteci Hasan Cemal'in pasaportuna el konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan heyeti rahatsız etti
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Kılıçdaroğlu: Asgari ücrete yüzde 22 zam yapılması gerekiyor
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti'ye: Hani 2071'e kadar su sorunu yoktu
ÖNCEKİ HABERLER
Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tekrar tutuklandı
2023 savunma sanayi ihracat hedefi 10,2 milyar dolar
MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
Monaco-PSG maçına kar engeli
Araç sahipleri dikkat! Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlar yandı
ATA AÖF sonuçları açıklanıyor TC ile sonuç sorgulama ne zaman?
Yorumlar