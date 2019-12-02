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Trabzonspor taraftarı maça Kur'an-ı Kerim'le geldi

Trabzonspor-Galatasaray maçının izlemek için stada gelen bordo-mavili bir taraftar, takımına destek olmak için maç boyunca Kur'an-ı Kerim okudu.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sörloth'un golüyle 1-0 öne geçen ve maç boyunca sayısız fırsatlardan yararlanamayan Trabzonspor, Nagatomo'nun son dakikalarda attığı gole engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Takımını desteklemek için stada gelen bordo-mavili bir taraftar ise yanında getirdiği Kur'an-ı Kerim'i maç boyunca okuyarak Trabzonspor'a destek olmaya çalıştı.

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