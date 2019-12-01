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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle görevine başladığı ilk gün telefon görüşmesi yaptı. 

Görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama

Von der Leyen'in görevine başladığı ilk günde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ülkemizin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye’deki Suriyelilere destek verilmesi ve ülkemiz tarafından Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

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