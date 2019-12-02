Mardin'de ele geçirildi! Kilosu 10 milyon dolar

Mardin'de evinde akrep besleyen ve zehri için tesis kurduğunu söyleyen Hekim Çaka'ya izin almadığı gerekçesiyle 60 bin lira para cezası kesildi. Çaka ise böyle izin alınması gerektiğini bilmediğini söyleyerek cezaya tepki gösterdi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki evinde, güvenlik güçlerinin yaptığı baskınla 217 akrep ele geçirilen Hekim Çaka'ya 60 bin 163 lira para cezası verildi. Özellikle ilaç sektöründe kullanılan akrep zehrinin litresinin, 10 milyon dolar olduğu belirtildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yaklaşık 20 gün önce, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yenikent Mahallesi'nde Hekim Çaka'ya ait evin bodrum katında ele geçirilen 217 canlı akrep, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.

AA'da yer alan habere göre hakkında işlem başlatılan Çaka'ya, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 60 bin 163 lira ceza verildi.

"50 bin TL'den fazla para harcadım"

Çaka, evinin bodrumunda akrep yetiştirme tesisi kurma girişiminde bulunduğunu ancak gelirinin yetersizliği nedeniyle oluşturamadığını savunarak, "50 bin liradan fazla harcadım ancak yetmedi. Bana 60 bin 163 lira ceza verildi. Böyle bir ceza verildiğini bilmiyordum" dedi.

Şeffaf kutularda ele geçirilmişti

9 Kasım'da, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, aranan

şüphellerin yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde arama yapmış, evin bodrum katında şeffaf kutularda 217 canlı akrep ele geçirilmişti. Söz konusu akrepler daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edilmişti.