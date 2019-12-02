Madrid'de "Griezamann öl" tezahüratı

Atletico Madrid'i Messi'nin golüyle yenen Barcelona, lig liderliğini bırakmadı. Wanda Metropolitano Stadı'ndaki Atletico Madrid taraftarları "Griezamann öl" tezahüratı yaptı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Tek gol Messi'den

Wanda Metropolitano Stadı'nda şiddetli yağış altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarının 86. dakikasında Lionel Messi ile golü bulan Barcelona, sahadan 1-0 galip ayrıldı.





Liderliğini devam ettirdi

Puanını 31'e çıkaran Barcelona, averajla Real Madrid'in önünde liderliğini sürdürdü. Bu sezon La Liga maçlarında sahasında ilk yenilgiyi alan Atletico Madrid ise 25 puanla 6. sıraya geriledi.





"Griezamann öl"

Bu arada Atletico Madrid taraftarları, yaz döneminde tartışmalı bir şekilde takımdan ayrılarak Barcelona'ya transfer olan Fransız futbolcu Antoine Griezmann'a büyük tepki gösterdi. Karşılaşma başında "Griezamann öl" diye tezahürat eden Atletico Madrid taraftarı, maç boyunca top ayağına her geldiğinde Fransız futbolcuyu ıslıkladı.