Trump'a yönelik azil soruşturması raporunun açıklanacağı tarih belli oldu

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin, Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında hazırladığı raporunu salı günü açıklaması bekleniyor.

Amerikan medyasına açıklama yapan komite yetkilileri, hızlı ve yoğun bir çalışmanın ardından raporun nihai halini pazartesi günü komite üyelerine dağıtacaklarını bildirdi.

Raporu incelemek ve varsa görüşlerini kayda geçirmek için 24 saati olan komite üyeleri, çalışmalarının ardından salı günü bir araya gelecek. Demokratların çoğunlukta olduğu komitenin, o günkü toplantının ardından raporu açıklayacağı düşünülüyor.

Öte yandan İstihbarat Komitesi'nin hazırladığı raporun, çarşamba günü azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumunu düzenleyecek olan Adalet Komitesi'ne gönderilmesi bekleniyor.

Amerikan medyasına göre Trump'a yönelik azil oylaması aralık ayı içinde Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılabilir.

Yeni oturumlar 4 Aralık'ta

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde tamamlanan Trump'a yönelik azil soruşturması sürecinin, 4 Aralık'tan itibaren Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde devam edeceği açıklanmıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Başkan'ın yargı süreci başlayacak.

Beyaz Saray katılmayacak

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne gönderdiği mektupla, komitede çarşamba günü yapılacak ilk azil soruşturması oturumuna katılmayacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jarrold Nadler'a gönderilen mektupta, çarşamba günkü ilk oturuma Beyaz Saray'dan kimsenin katılmayacağı kaydedilirken, sonraki oturumlara katılım olup olmayacağına değinilmedi.

Trump'a yönelik azil soruşturması sürecinde Demokratların "taraflı" davrandığı ve sürecin şeffaf yönetilmediği ileri sürülen mektupta, "Henüz tanıkların açıklanmadığı ve Adalet Komitesi'nin Başkan'a yönelik adil bir süreç işletip işletmeyeceğinin belli olmadığı bir ortamda komitedeki bir oturuma katılmamız beklenmemelidir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan 2-4 Aralık'ta İngiltere'de yapılacak NATO Liderler Toplantısı'na katılacak olan Trump'ın da söz konusu oturuma katılması beklenmiyordu.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlamış, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı.

Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratlar'ın bir cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.