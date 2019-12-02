Bakıcısından FETÖ'cü Adil Öksüz'le ilgili bomba ifşalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Nerede olduğunu biliyoruz' dediği Firari FETÖ'cü Adil Öksüz’ün evinde bakıcı ve temizlik görevlisi olarak çalışan A.B. örgütün sapkınlığını anlattı.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz hakkındaki soruşturma dosyasında bir ifade dikkat çekti.

“Bilgi sahibi” sıfatıyla ifade veren ismin, 2004-2006 yılları arasında Adil Öksüz’ün İstanbul’daki evinde çocuk bakıcılığı ve temizlik görevlisi olarak çalışan A.B. olduğu anlaşıldı.

Haftada iki kez evde toplantılar yapıyormuş

Yeni Şafak'ın haberine göre, Adil Öksüz’ün haftada iki kez evde toplantılar yaptığını kaydeden A.B., toplantılara genelde 4-5 kişinin geldiğini, telefonlarını mutfağa bıraktıklarını belirterek, “Ben toplantılara gelenleri görmüyordum. Ancak eşi Aynur Öksüz’den duyduğum kadarıyla toplantılardan birine Samanyolu TV’de çalışan Kemal Gülen isimli şahsın geldiğini duydum. Bazen de öğrenciler eve geliyordu ve Adil Öksüz bu öğrencilerle tek tek görüşme yapıyordu” dedi.

Fişleme notu bulmuş

Adil Öksüz’ün eski eşyaları kullanması için kendisine verdiğini kaydeden A.B., FETÖ imamının verdiği bir gömleğin cebinde fişleme notu bulduğunu anlattı. “Bana verdiği gömleklerin birinin cebinde bir askerin adının soyadının ve rütbesinin yazılı olduğu bir not kağıdı buldum.

‘Evli, çocuk sahibi ve metresi var’

Yanında, ‘Evli, çocuk sahibi ve metresi var’ yazıyordu” diyen A.B., Adil Öksüz’ün sürekli ABD’ye gidip geldiğini, evde Fetullah Gülen’le çekilmiş birçok fotoğrafın olduğunu söyledi.

'İç çamaşırları hazırlamıştı'

Aynur Öksüz’ün de bölge imamlığı yaptığını kaydeden A.B., şu bilgileri verdi: “Bazen eve gelen öğrencilere elden para verirdi. Çocuğu odanın birinden bir balya para buldu. Aynur Öksüz, çocuğun elinden parayı ‘Bunlar himmet parası’ diyerek hızla aldı. İç çamaşırları hazırlamıştı. Ne yapacağımızı sorduğumda ‘Hocaefendiye göndereceğiz’ dedi.”

Hesabını boşaltmış

Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz’ün, darbe girişiminden iki hafta sonra hesabını boşalttığı tespit edilmişti. Kalkışmadan önce ABD’ye giden Aynur Öksüz’ün, 28 Temmuz’da hesabındaki 16 bin 400 doları ABD’deki hesabına aktardığı ortaya çıkmıştı.